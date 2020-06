NBA-​​Profis Jordan und Dinwiddie positiv getestet

Vor der Fortsetzung der NBA-Saison beim geplanten Turnier in Disney World sind bei den Brooklyn Nets zwei weitere Basketball-Stars positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Montag (Ortszeit) gab Center DeAndre Jordan seine Covid-19-Erkrankung bekannt. «Habe gestern Abend erfahren, und das wurde heute erneut bestätigt, dass ich positiv auf Covid getestet wurde», twitterte der 31 Jahre alte Olympiasieger von 2016. «Deshalb werde ich bei der Wiederaufnahme der Saison nicht in Orlando sein.»

Found out last night and confirmed again today that I’ve tested positive for Covid while being back in market. As a result of this, I will not be in Orlando for the resumption of the season.