Pittsburgh feiert ersten Sieg gegen Cincinnati

Die Pittsburgh Steelers aus der amerikanischen Football-Liga NFL haben im vierten Saisonspiel den ersten Sieg gefeiert. Das Team aus Pennsylvania besiegte am Montag (Ortszeit) im Duell der Kellerkinder die weiterhin sieglosen Cincinnati Bengals 27:3 (10:3).

Steelers-Quarterback Mason Rudolph überzeugte mit 229 Pass-Yards und zwei Touchdown-Pässen im Spiel. Insgesamt konnte er 24 von 28 Passversuchen im Spiel an den Mann bringen. Pittsburghs etatmäßige Nummer eins, der zweifache Super-Bowl-Gewinner Ben Roethlisberger, hatte sich am zweiten Spieltag am Ellbogen verletzt und wird den Steelers in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen.

Der Bengals-Spielmacher Andy Dalton warf eine Interception und kam auf 171 Pass-Yards. Die Steelers haben nach dem Sieg eine Bilanz von einem Sieg und drei Niederlagen.

#LIVE: Coach Tomlin addresses the media following our win over the Bengals.@budlight https://t.co/E3xnlWJWbg — Pittsburgh Steelers (@steelers) October 1, 2019

(L'essentiel/dpa)