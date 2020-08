Die Zukunft der Formel 1 ist gesichert

Mit Ferrari, McLaren und Williams haben am Dienstag die ersten drei Teams den Anfang gemacht. Am Mittwoch zogen dann die sieben weiteren Rennställe nach, unterzeichneten den Vertrag mit der Formel 1.

Damit ist klar, dass die Rennserie zumindest bis 2025 weiter bestehen bleibt, auch der zuletzt kriselnde Haas-Rennstall wird weiter in der Motorsport-«Königsklasse» an den Start gehen.

BREAKING: All 10 teams have committed their futures in F1 until 2025 after agreeing terms on a new Concorde Agreement#F1 pic.twitter.com/NNDyVzBWtE