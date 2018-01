Majerus und Thiltges führen Luxemburg an

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nationaltrainer Michael Wolter und der nationale Radsportverband (FSCL) haben sich entschieden. Wie sie am Montag mitteilten, werden zehn Fahrer aus Luxemburg (und ein Reservist) an der Cyclocross-WM am 3. und 4. Februar im niederländischen Valkenburg teilnehmen.

Allen voran steht auf der Liste natürlich Luxemburgs Sportlerin des Jahres. Christine Majerus landete bei der Heim-WM in Beles im vergangenen Jahr auf Platz sieben. Am Wochenende zeigte die 30-Jährige mit Platz fünf im französischen Nommay, dass sie derzeit ein Wörtchen um die Treppchenplätze mitreden kann.

Bei den Männern gehen Gusty Bausch, Vincent Dias Dos Santos der amtierende nationale Meister Scott Thiltges an den Start. Ebenfalls mit dabei sind Felix Schreiber (U23), Nicolas Kess, Arthur Kluckers, Cédric Pries, Loïc Bettendorf und Mick Esser (Junioren). Jang Leyder ist als Reservist vorgesehen.



(Nicolas Martin/l'essentiel)