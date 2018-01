Résidence schafft fast ein Monster-​​Comeback

Résidence Walferdingen schnupperte am Wochenende in der Total League an der Sensation. Der Basketball-Erstligist lag beim Tabellenzweiten Basket Esch zum Ende des dritten Viertels bereits mit 20 Punkten zurück. Doch dann ging es richtig rund - und in die Verlängerung. Da hatte der Gastgeber das bessere Ende für sich.

Tabelle:



1. Amicale Steinsel 14 1283:1021 26

2. Basket Esch 14 1149:1063 24

3. Etzella Ettelbrück 14 1230:1097 24

4. T71 Düdelingen 14 1255:1180 23

5. AB Contern 15 1199:1296 21

6. Sparta Bartringen 14 1115:1165 20

7. Musel Pikes 13 1070:1068 19

8. Racing 15 1070:1202 19

9. Résidence 13 1151:1138 18

10. US Hefffingen 14 1004:1296 16

Die Vorzeichen standen für Walferdingen alles andere als gut. Der Vorletzte musste mit dem tragischen Tod von Oladapo Ayuba klarkommen, der unter der Woche als Gastspieler im Training zusammenbrach und verstarb. Zu Beginn zeigte sich der Gast aber konzentriert und hielt das Spiel offen. Esch ging mit einer 18:16-Führung in die erste Viertelpause.

Dann lief bei Résidence aber nichts mehr zusammen. Esch eilte mit Siebenmeilenstiefeln davon und schon vor dem letzten Viertel der sichere Sieger zu sein. Aber Walferdingen bewies Moral und glich durch ein 28:11 im Abschlussviertel zum 88:88 aus. Am Ende setze sich der Gastgeber aber mit 93:90 durch. Bester Werfer beim Zweiten war Clancy Mac Rugg mit 36 Punkten. Bei Walferdingen erzielte Oliver Vujakovic 32 Zähler.

Total League, 15. Spieltag:

US Heffingen – Amicale Steinsel 87:89

Basket Esch – Rés. Walferdingen 93:90

AB Contern – Musel Pikes 88:78

T71 Düdelingen – Racing Luxemburg 93:74

Etzella Ettelbrück – Sparta Bartringen 97:87



(L'essentiel)