Thunder schlagen Bulls nach furioser Aufholjagd

Dank einer furiosen Aufholjagd haben die Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen NBA nach zuletzt zwei Niederlagen wieder einen Erfolg gefeiert. Die Thunder besiegten am Montag (Ortszeit) in eigener Halle die Chicago Bulls knapp mit 109:106 (49:68), obwohl die Gäste Mitte des zweiten Viertels schon 55:29 führten. Der 26-jährige Deutsche Dennis Schröder erzielte 18 Punkte, Aufbauspieler Chris Paul überzeugte mit 30 Punkten und zehn Rebounds. Chicagos Zach LaVine war mit 39 Zählern der Topscorer der Partie.

Die Dallas Mavericks gewannen ohne den verletzten Jungstar Luka Doncic bei den Milwaukee Bucks 120:116 (59:56). Milwaukees Giannis Antetokounmpo war mit 48 Punkten und 13 Rebounds der Topakteur auf dem Parkett. Die Washington Wizards konnten sich mit 133:119 (67:61) bei den Detroit Pistons durchsetzen.

Die Houston Rockets um Superstar James Harden gewannen das texanische Derby gegen die San Antonio Spurs knapp 109:107 (53:72). Harden erzielte 28 Punkte, der deutsche Nachwuchscenter Isaiah Hartenstein kam nicht zum Einsatz.

NBA, Ergebnisse:

Detroit Pistons – Washington Wizards 119:133

Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers 133:113

Houston Rockets – San Antonio Spurs 109:107

Memphis Grizzlies – Miami Heat 118:111

Milwaukee Bucks – Dallas Mavericks 116:120

Oklahoma City Thunder – Chicago Bulls 109:106

Phoenix Suns – Portland Trail Blazers 110:111



