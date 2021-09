Ski-​​Ass erleidet mehrere Brüche bei Horror-​​Sturz

Es sollte die Saison der US-Speed-Hoffnung Alice Merryweather werden. Die 24-Jährige kämpfte sich nach einer Essstörung zurück in den Ski-Sport und bereitete sich, wie viele Ski-Cracks auf dem Gletscher von Saas-Fee auf die bevorstehende Ski-Saison vor. Sie fuhr stark Ski, zeigte ihren Teamkolleginnen und -kollegen, Trainerinnen und Trainern, Konkurrentinnen und Konkurrenten und vor allem sich selbst, wie weit sie in den letzten zwölf Monaten gekommen war – und wie viel Freude sie wieder am Skifahren gefunden hatte. Doch am vergangenen Mittwoch kam es zu einem Horror-Sturz auf der Piste und die junge Skifahrerin kassierte einen nächsten herben Rückschlag in Ihrer Karriere.

Gesicht voller Schürfwunden – Schien- und Wadenbein gebrochen

Beim Sturz war die ehemalige Juniorenweltmeisterin mit rund 80 km/h auf ihren Skiern unterwegs, als sie stürzte und mit Gesicht und Körper auf der Gletscher-Piste landet. Dies führte zu heftigen Schürfungen im Gesicht und einem gebrochenen Schien- und Wadenbein. Die Amerikanerin wurde umgehend in ein nahe gelegenes Krankenhaus geflogen und erfolgreich operiert. Wenige Tage später meldete sich die 24-Jährige auf Instagram zu ihrem Gesundheitszustand und postete mehrere Bilder ihrer Verletzungen.

«Die guten News sind, ich bin okay, die schlechten News sind meine Verletzungen. Ich hatte in der Schweiz schon eine Operation und sie haben das Bestmögliche für mich getan. Nun freue ich mich, nach Hause gehen zu können. Ich möchte mich herzlich bedanken. Bei allen Trainern, Doktoren, Physios, Helikopterpiloten, Teammitgliedern und meinen Freunden und Familie. Ich würde mich nicht so okay fühlen ohne euch.»

Zudem spricht Merryweather bereits über ihre Reha: «Die bevorstehende Genesung sieht ganz anders aus als meine letzte», so die 24-Jährige und vergleicht somit den Ski-Sturz mit ihrer überwundenen Essstörung. «Wenn ich mein Gehirn neu verknüpfen kann, dann können wohl auch einige Knochen und Bänder heilen.»

Ski-Welt schickt Genesungswünsche

Nach dem Insta-Post senden mehrere Ski-Stars Genesungswünsche: «Ich bin so froh, dass du immer noch lachst», so Lindsey Vonn und auch die Schweizerin Joana Hählen kommentiert: «Gute Besserung, ich sende dir eine schnelle Heilung!» Mit Federica Brignone, Mikaela Shiffrin oder Marco Odermatt likten viele Ski-Stars den Beitrag.

Und Alice Merryweather scheint bereits wieder bei guter Laune zu sein. Am Donnerstag postete sie eine Instagram-Story mit ihrem Freund und Skirennfahrer Samuel DuPratt. Dieser spielt mit dem angeschwollenen Fuß seiner Freundin und lächelt dabei.

(L'essentiel/Anamaria Peyer)