Halo rettet Hamilton bei Crash das Leben

Unfassbare Szenen in Monza! In Runde 27 überschlagen sich die Ereignisse. Rekordweltmeister Lewis Hamilton kommt im Mercedes aus der Box, fährt neben Pole-Setter und WM-Leader Max Verstappen zurück auf die Strecke. Die Red-Bull-Crew verpatzte den Stopp des Niederländers.

Die beiden fahren nebeneinander in die erste Kurve. In der zweiten Kracht es. Hamilton lässt Verstappen wenig Platz. Der will nicht nachgeben. Der 23-Jährige wird von einem «Sausage-Curb» ausgehebelt, regelrecht auf den Mercedes geworfen.

Der Verstappen-Bolide landet auf dem Silberpfeil. Das Halo rettet wohl Hamiltons Leben (siehe oben). Das Rennen ist für beide Hitzköpfe gelaufen. Die Schuldfrage ist schwer zu klären, beschäftigt aktuell die Stewards. Verstappen beschwert sich über den Boxenfunk: «Das ist, was er bekommt, wenn er mir keinen Platz lässt.»

(L'essentiel/sek)