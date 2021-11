Draisaitl steuert zwei Tore zu Oilers-​​Sieg bei

Draisaitl hits the 20-point plateau in just nine games (????) with a three-point night as the #Oilers improve to 8-1-0 with a 5-2 win over the Preds.@TonyBrarOTV recaps the night.https://t.co/X73hmR1Uz7 | #LetsGoOilers pic.twitter.com/PAe2ZZzpPF — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) November 4, 2021

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat im dritten NHL-Spiel in Serie getroffen und ist nach einer weiteren Gala-Vorstellung nun der Topscorer in der besten Liga der Welt. Beim 5:2 seiner Edmonton Oilers gegen die Nashville Predators erzielte der Kölner am Mittwochabend (Ortszeit) das 1:0 und 3:1.

Zudem bereitete er den Treffer zum Endstand vor. Es waren seine Saisontore acht und neun, insgesamt steht er nun bei 20 Scorerpunkten in dieser Spielzeit. Teamkollege Connor McDavid hatte zwei Vorlagen und liegt mit einem Zähler Rückstand auf Rang zwei der NHL-Bestenliste. Für die Oilers war es bereits der achte Sieg im neunten Saisonspiel.

It’s November 3rd and we’ve got our first 20-point scorer.



Leon Draisaitl (9-11—20 in 9 GP) became the seventh different player in the last 30 years to hit the 20-point mark of a season in less than 10 games. #NHLStats: https://t.co/bvCivXUmvP pic.twitter.com/ZqfM5mWZdg — NHL Public Relations (@PR_NHL) November 4, 2021

(L'essentiel/DPA)