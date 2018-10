Duell der Ungeschlagenen in Ettelbrück

Etzella Etetlbrück und T71 Düdelingen sind optimal in die neue Basketball-Saison gestartet. Beide Teams gewannen ihre beiden ersten Partien der diesjährigen Total League. Am Wochenende wird eine Mannschaft ihre weiße Weste verlieren. Am Sonntag trifft das Duo um 17.15 Uhr in Ettelbrück aufeinander.

Tabelle:



1. Amicale 2 182:132 4

2. Düdelingen 2 195:147 4

3. Ettelbrück 2 203:160 4

4. Racing 2 158:135 4

5. Basket Esch 2 176:165 3

6. Kordall 2 153:177 3

7. Musel Pikes 2 157:165 2

8. Bartringen 2 130:165 2

9. Walferdingen 2 136:181 2

10. Larochette 2 135:198 2

Etzella hatte zum Auftakt gegen Résidence Walferdingen überhaupt keine Probleme und setzte sich mit 107:71 durch. Am zweiten Spieltag musste der Vizemeister eine höhere Hürde überspringen. Doch auch bei Basket Esch gelang ein 96:89-Erfolg.

Starker Start von T71

T71 wiederum hatte im ersten Spiel einen Brocken vor der Brust. Doch das Team um Tom Schumacher zeigte sich nervenstark und gewann mit 84:81 bei den Musel Pikes. Im der folgenden Partie überrannten sie den Aufsteiger aus Larochette mit 111:56.

Meister Amicale geht am Samstag gegen Walferdingen als klarer Favorit in die Partie. Die noch sieglosen Pikes bekommen es mit den ebenfalls schlecht gestarteten Bartringern zu tun.

Total League, 3. Spieltag:

Samstag

Racing Luxemburg - Basket Esch 18.30 Uhr

Arantia Larochette - Kordall Steelers 20.30 Uhr

Musel Pikes - Sparta Bartringen 20.30 Uhr

Amicale Steinsel - Résidence Walferdingen 20.30 Uhr

Sonntag

Etzella Ettelbrück - T71 Düdelingen 17.15 Uhr

(hej/L'essentiel)