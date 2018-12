LeBrons Gegenspieler muss kräftig einstecken

Artikel per Mail weiterempfehlen

Superstar LeBron James (26 Punkte/12 Rebounds) und Kyle Kuzma (33 Punkte) führten die Los Angeles Lakers am Montag (Ortszeit) in der NBA zu einem knappen 108:105-Sieg gegen die Miami Heat. «King James» stellte dabei erneut unter Beweis, dass er nie einen Ball verloren gibt.

NBA, Ergebnisse vom Montag:



Indiana - Washington 109:101



Philadelphia- Detroit 116:102



Boston - New Orleans 113:100



Chicago - Sacramento 89:108





Milwaukee - Cleveland 108:92



Oklahoma City - Utah 122:113



Dallas - Orlando 101:76



Denver - Memphis 105:99





Phoenix- LA Clippers 119:123 n. V.



Golden State - Minnesota 116:108



LA Lakers - Miami 108:105





Dienstag:



Houston - Portland



San Antonio - Phoenix



LA Clippers - Toronto

Nach einem Fehlwurf von Miami schnappt sich der 33-Jährige die Kugel, droht jedoch, damit ins Out zu laufen. In letzter Sekunde rettet James seiner Mannschaft den Ballbesitz, indem er das Leder mit voller Wucht auf den Gegenspieler Kelly Olynyk schießt. Der kanadische 2,13-Meter-Hüne wird am Bauch getroffen und fällt wie ein Sack Kartoffeln zu Boden, während der Abpraller über die Grundlinie kullert und den Lakers die Möglichkeit zu einem neuen Angriff gibt. Eine geniale Idee von James, auch wenn die Ausführung ziemlich brutal ausfiel. Miami-Spieler Olynyk rappelte sich jedoch schnell wieder auf und schien die Sache sportlich zu nehmen.

Erfolge für deutsche NBA-Stars

Der deutsche Basketball-Jungstar Dennis Schröder hat die Oklahoma City Thunder indes mit einer starken Leistung und 23 Punkten zum Sieg gegen die Utah Jazz geführt. Thunder gewann mit 122:113 (57:46). Der 25-jährige Deutsche verbuchte zudem sechs Assists und vier Rebounds. Paul George (31 Punkte) und Russell Westbrook (15 Punkte/11 Rebounds/10 Assists) waren die weiteren Leistungsträger aufseiten der Thunder. Oklahoma City liegt mit einer Bilanz von 17 Siegen und acht Niederlagen aktuell an der Spitze der Western Conference.

Der deutsche Nationalspieler Daniel Theis und die Boston Celtics besiegten die New Orleans Pelicans 113:100 (59:53). Der 26-jährige Theis, der in der Anfangsformation seiner Mannschaft stand, erzielte sechs Punkte und holte fünf Rebounds. Marcus Morris war mit 31 Punkten der erfolgreichste Werfer seines Teams. Bei den Pelicans kam Anthony Davis auf 41 Punkte. Für die Celtics war es der sechste Sieg in Serie.

Die Dallas Mavericks konnten sich deutlich mit 101:75 (52:40) gegen die Orlando Magic durchsetzen. Der 26-jährige Maxi Kleber kam auf zwei Zähler. Superstar Dirk Nowitzki fehlt den Texanern weiterhin aufgrund von Fußproblemen.

(L'essentiel/jt/dpa)