Toronto Raptors beenden Siegesserie der Lakers

Die Toronto Raptors haben die Siegesserie der Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen NBA gestoppt. Das Basketballteam um Superstar LeBron James verlor am Sonntag (Ortszeit) vor heimischem Publikum mit 104:113. James (13 Punkte/15 Assists/13 Rebounds) verbuchte ein weiteres Triple-Double in der Heimpleite. Bei den Kanadiern überzeugten Pascal Siakam (24 Punkte/11 Rebounds) und Fred VanVleet (23 Punkte/10 Assists).

Die Oklahoma City Thunder mussten ebenfalls eine Pleite einstecken – trotz einer 25-Punkte-Vorstellung des Deutschen Dennis Schröder. Die Thunder verloren gegen die Milwaukee Bucks knapp mit 119:121 . Der 26-jährige Braunschweiger holte zudem sechs Rebounds und verteilte fünf Assists. Bei den Gästen überzeuge Liga-MVP (wertvollster Spieler) Giannis Antetokounmpo mit 35 Punkten und 16 Rebounds.

NBA, Ergebnisse:

Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets 98:100

Orlando Magic – Indiana Pacers 102: 109

Philadelphia 76ers –Charlotte Hornets 114:106

Oklahoma City Thunder – Milwaukee Bucks 119:121

New York Knicks – Cleveland Cavaliers 87:108

Phoenix Suns – Brooklyn Nets 138:112

Altlanta Hawks –Portland Trail Blazers 124:113

Los Angeles Lakers – Toronto Raptors 104:113



(sw/L'essentiel/dpa)