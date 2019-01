Andy Murray postet Röntgen-​​Dick-​​Pic

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Montag wurde Andy Murray in London an der Hüfte operiert. Nach Monaten voller Schmerzen und verschiedenen Comeback-Versuchen entschied sich der Brite dazu, sich ein künstliches Hüftgelenk einsetzen zu lassen. Und natürlich wollte der 31-Jährige seinen rund 1,6 Millionen Followern auf Instagram seinen neuen Stolz zeigen und postete ein Röntgenbild, auf dem man das neue Hüftgelenk deutlich zu erkennen kann.

Doch auf dem Bild ist noch mehr zu sehen, wie ein Mediziner bestätigte. Am unteren Bildrand ist Murrays bestes Stück zu erkennen. Und dies freut das Netz ungemein.

(L'essentiel/uten)