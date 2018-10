Racing klettert an die Tabellenspitze

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mit einer starken Mannschaftsleistung an die Spitze der Total League: Racing Luxemburg hat nach dem 4. Spieltag die Tabellenführung in Luxemburgs höchster Basketball-Liga übernommen. Im Spitzenspiel setzte sich die Truppe etwas überraschend mit 64:61 bei T71 Düdelingen durch.

Tabelle:



1. Racing Luxemburg 4 312:269 8

2. T71 Düdelingen 4 347:301 7

3. Etzella Ettelbrück 4 388:308 7

4. Amicale Steinsel 4 340:263 7

5. Basket Esch 4 325:326 6

6. Sparta Bartringen 4 306:310 6

7. Kordall Steelers 4 306:372 5

8. Arantia Larochette 4 307:391 5

9. Musel Pikes 4 322:308 5

10. Rés. Walferdingen 4 255:360 4

Racing zeigte von Beginn eine konzentrierte Leistung in der Defensive und lag nach den ersten zehn Minuten mit 20:15 in Führung. Bis zur Pause konnte das Heimteam aber Punkt für Punkt aufholen, sodass es mit einem 33:33 in die Halbzeit ging.

Esch bezwingt den Meister

Auch nach der Pause zeigte sich Racing einen Ticken besser und setzte sich Stück für Stück ab. Kurz vor dem Ende der Partie betrug der Vorsprung zehn Punkte. T71 konnte zwar noch verkürzen, doch an der Niederlage änderte sich nichts mehr. Bei Racing erzielten gleich fünf Spieler mindestens zehn Punkte, wobei Scott Morton mit 13 Zählern der erfolgreichste Werfer war. Bei Düdelingen stach Jermaine Crumpton mit 21 Punkten heraus.

Einen Patzer leistet sich auch Meister Amicale Steinsel, die bei Basket Esch mit 71:76 verloren. Ansonsten blieben große Überraschungen aus.

Total League, 4. Spieltag:

Freitag:

Basket Esch – Amicale Steinsel 76:71

Samstag:

Sparta Bartringen – Arantia Larochette 97:72

T71 Düdelingen – Racing Luxemburg 61:64

Kordall Steelers – Etzella Ettelbrück 57:95

Sonntag:

Résidence Walferdingen – Musel Pikes 64:92

