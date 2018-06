Red Boys spielen nicht im Europapokal

Die Europapokal-Saison 2018/19 wird ohne die Red Boys Differdingen stattfinden. Das gab der Handball-Verein am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt. Die Red Boys belegten in der abgelaufenen Saison Rang drei in Luxemburg.

Über die genauen Gründe wurde vorerst nichts mitgeteilt. Alles Weitere wird demnach auf der Generalversammlung am 10. Juli erklärt.

(L'essentiel)