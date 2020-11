Segler umrunden in 80 Tagen einmal die ganze Welt

Mit 80 Minuten Verspätung startete am Sonntag die Vendée Globe, die berühmteste Segelregatta der Welt. Vor Les Sables-d'Olonne in Frankreich erfolgte der Startschuss zur neunten Ausgabe, zuvor hatte sich der Nebel in der Bucht von Biskaya hartnäckig gehalten und den sechs Skipperinnen und 27 Skippern die Sicht erschwert.

Unter den Abenteuern befindet sich auch ein Schweizer. Alan Roura – mit 27 Jahren ist er der jüngste Teilnehmer – sagte im Vorfeld der härtesten Regatta der Welt, die die Seglerinnen und Segler alleine, ohne fremde Hilfe und ohne Zwischenstopp zurücklegen müssen: «Vielleicht sterbe ich auf dieser Reise.» Er hat sich zum Ziel gesetzt das Rennen, das an den drei Südkaps vorbeiführt, in 80 Tagen und auf einem Top-Ten-Platz zu beenden.

« Dieses Rennen ist mein Lebenswerk »

Auch der Hamburger Solosegler Boris Herrmann ist in die Regatta seines Lebens gestartet. Der 39 Jahre alte Hamburger zählt im Rekordfeld von 33 Männern und Frauen zu den 18 Debütanten der Weltumrundung. Zu bewältigen sind 24.296 Seemeilen (44.996 Kilometer).

«Dieses Rennen ist mein Lebenswerk oder besser gesagt: mein Halbzeit-Lebenswerk», sagte Herrmann. Dem Skipper der «Seaexplorer – Yacht Club de Monaco» hatten zuvor Familie, Freunde und prominente Förderer aus aller Welt bei einer Online-Abschiedsfeier Glück gewünscht.

« Die erste Vendée Globe ist immer die härteste »

Klimaaktivistin Greta Thunberg, die Herrmann 2019 über den Atlantik gesegelt hatte, verfolgte den Start in ihrer Heimat Schweden. «Bewahre dir deinen guten Geist, Boris. Wir wissen, dass du es schaffen kannst. Du kannst alles schaffen», sagte Thunberg.

Fürst Albert II. von Monaco, für dessen Umweltstiftung Herrmanns Team Malizia wirbt, sagte: «Möge der Geist von Malizia bei Dir sein und dich zur Ziellinie tragen – am besten vor allen anderen.» Mit dem Rennen will Herrmann auch einen Beitrag gegen den Klimawandel leisten. Während des Rennens sammelt er Meeresdaten und stellt sie Wissenschaftlern zur Verfügung. Herrmanns britischer Konkurrent und Rennfavorit Alex Thomson sagte vor seiner fünften Teilnahme zu dem Deutschen: «Die erste Vendée Globe ist immer die härteste. Ich wünsche dir Glück. Nur mich darfst du nicht schlagen.»

Hier kann das Rennen live verfolgt werden.

(L'essentiel/erh/hua)