Packers nehmen deutschen Kicker unter Vertrag

Der deutsche Football-Profi Dominik Eberle bekommt eine weitere Chance in der NFL und steht nun bei den Green Bay Packers unter Vertrag. Das teilte das Traditionsteam aus der National Football League am Dienstag (Ortszeit) mit. «Das ist jetzt ein Einjahresvertrag», sagte Eberle der Deutschen Presse-Agentur. «Ich darf im Trainingscamp antreten und mir einen Wettkampf liefern und dann beweisen, dass ich als Nummer-eins-Kicker bei den Packers anfange.»

Der 25 Jahre alte Nürnberger hat es mit erfahrener Konkurrenz zu tun und will den zwölf Jahre älteren Mason Crosby verdrängen, der seit 2007 bei den Packers ist. «Ich weiß, ich muss mich auf meine Kicks konzentrieren und dann wird das», sagte Eberle. «Ich habe das Selbstvertrauen, ich weiß, wie gut ich kicke - ich muss es nur beweisen.»

Eberle könnte in der kommenden Saison in einem Team mit Quarterback-Star Aaron Rodgers und dem Deutsch-Amerikaner Equanimeous St. Brown spielen, deren Zukunft bei den Packers allerdings unklar ist. Eberle spielte am College in Utah und stand in der NFL bislang bei den Las Vegas Raiders, den Carolina Panthers und den Houston Texans unter Vertrag. Für die Texans absolvierte er ein NFL-Spiel. Aus der Zeit bei den Raiders kennt er Rich Bisaccia, der bei den Packers nun als Trainer für die Special Teams zuständig ist und ihn nach Green Bay geholt hat.

(L'essentiel/DPA)