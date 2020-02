Schwerer Sturz in der Abfahrt

Bei den Schweizerinnen: Jubel. Lara Gut-Behrami und Corinne Suter feiern einen Doppelsieg in der Abfahrt von Crans-Montana. Bei den Östereicherinnen: Schock. Elisabeth Reisinger stürzt in die Fangnetze. Nach einem Sprung hatte es die 23-Jährige nach hinten gedrückt. Eine schwere Belastung auf dem rechten Knie. Danach verschnitt es ihr die Skier, es hebelte sie aus und sie flog in die Fangzäune.

Noch vor dem Einschlag dürfte Reisinger große Schmerzen gehabt haben. Ihre Schmerzensschreie waren laut über die Außenmikrofone der Live-Übertragung zu hören.

Die nächste schwere Knieverletzung im #fisalpine-Weltcup. Elisabeth #Reisinger muss mit dem Heli in #CransMontana von der Strecke gebracht werden. Die Serie an Verletzungen ist wirklich dramatisch.— Stefan Döring (@Doering_Stefan) February 21, 2020

Sofort eilten Betreuer und Notärzte herbei, um die Reisinger zu versorgen. Anschließend wurde sie mit dem Helikopter ins nahe Sion gebracht.

An Reisingers linkem Knie dürfte einiges kaputt sein. Bitter: nach schweren Verletzungen war sie in den vergangenen Jahren nun im Weltcup richtig in Fahrt gekommen. 2016 hatte sich Reisinger einen Kreuzbandriss zugezogen, 2014 einen Schien- und Wadenbeinbruch.

Die Österreicherinnen sind somit weiter im Pech. Bereits am Donnerstag wurde bekannt, dass Christine Scheyer ihre Saison frühzeitig beenden muss.

(L'essentiel/wem)