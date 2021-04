UFC-​​Star Weidman zieht sich Horror-​​Beinbruch zu

In der Nacht meldete sich Weidman via Instagram aus dem Krankenhaus und dankte zuerst seiner Familie und den Fans, von denen er viel Zuspruch bekommen hatte. Ebenfalls bedankte sich der US-Amerikaner bei Hall für seine «stilvolle Reaktion». «Das macht keinen Spaß, ich kann es nicht glauben, dass das passiert ist», so Weidman. Er spricht zudem von den Schmerzen, die er noch hat. Aber: «Ich werde das überstehen. Ich denke, es wird acht Wochen dauern, bis ich ohne Krücken wieder gehen kann.»

Am Abend zuvor sah das noch ganz anders aus: Das Bein von Chris Weidman krümmt sich um das seines Gegners Uriah Hall, dann schnellt es zurück und es ist sofort klar, dass das Schienbein gebrochen ist. UFC-Star Weidman war sich dessen nicht sofort bewusst, denn er versuchte noch, das Bein zu belasten. Als der 36-Jährige dann zu Boden ging, setzten auch die Schmerzen ein. Weidman musste nach dieser Horror-Verletzung mit der Trage abtransportiert werden – UFC 261 war für den New Yorker abrupt beendet.

Die Bilder der Verletzung sind brutal und schockierend. Wer also zart besaitet ist, sollte sich das Video vom Kampf besser nicht ansehen.

Sein Gegner wünschte Weidman bereits beim Sieger-Interview im Oktagon gute Besserung. Hall sagte: «Ich hoffe, er ist ok. Ich wünsche seiner Familie alles Gute, wenn sie zusieht.» Weiter hofft er, dass sich Weidman erholt, dann stehe einem erneuten Kampf der beiden nichts im Weg.

“I hope he’s okay. I wish his family well if you guys are watching.”



Uriah Hall had a classy message for Chris Weidman and his family after their fight at UFC 261 ended with an injury to Weidman’s leg. pic.twitter.com/m3yd5sSEsG