Deutschland schlägt Portugal in einem Spektakel

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat eine starke portugiesische Mannschaft mit 30:28 (18:13) geschlagen und anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Letzebuerger Handballfederatioun (FLH) ein Gala-Spiel in der Arena «La Coque» abgeliefert. Der Verband lud am Freitagabend zwei herausragende europäische Mannschaften zu einem Freundschaftsspiel nach Luxemburg ein.

Vor 1800 Zuschauern in der Arena de «La Coque» war Deutschland um den neuen Kapitän Johannes Golla die bessere Mannschaft und ging nach einem Treffer von Sebastian Heymann schnell mit sechs Punkten in Führung (13:7). Als Portugal bis auf zwei Punkte herankam (14:12), schaltete die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason erneut einen Gang hoch und ging mit einem Fünf-Punkte-Polster in die Halbzeitpause (18:13).

Auch in der zweiten Halbzeit spielte das stark verjüngt deutsche Team mit sieben Neulingen im Kader ihre Überlegenheit aus. Joel Birlehm brachte die Zuschauer nicht nur zum Toben, sondern baute die Führung zwischenzeitlich sogar auf neun Punkte aus (24-15). Doch Portugal gab nicht auf und kam noch einmal heran (26:25), scheiterte aber immer wieder an den deutschen Torhütern Till Klimpke und Joel Birlehm.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)