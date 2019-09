Die umstrittenste Leichtathletik-​​WM

Temperaturen bis zu 40 Grad und ein Stadion, das über zehn Tage hinweg auf 26 Grad heruntergekühlt wird. Marathon und Gehen um Mitternacht, aber noch immer bei einer Luftfeuchtigkeit von 70 Prozent. Wettkämpfe zu einer Jahreszeit, zu der die Protagonisten für gewöhnlich schon in den Ferien sind. Die Leichtathletik erlebt ab Freitag in Doha ihre 17. und umstrittenste WM. Die Titelkämpfe fallen auch noch mitten in die weltweite Debatte über den Klimaschutz.

Die Hitze im Wüstenemirat und bei den Straßenwettbewerben im Marathon und Gehen sind weniger das Problem als das hohe Erkältungsrisiko, wenn sich die Athleten zwischen klimatisierten Hotel- und Stadionräumen, Strafen und den Trainingsplätzen bewegen. In das Khalifa-Stadion wird mit aufwendiger Technik kalte Luft geblasen. Viele finden das im Zeitalter des Klimawandels skandalös. Als die WM 2014 nach Katar vergeben wurde, fehlte das Bewusstsein dafür noch weitgehend.

Hitze-Pille mit Chip

Hohe Temperaturen bleiben den Leichtathleten bei Großanlässen ohnehin treu. Im August 2020 wird die Medaillenjagd an den Sommerspielen in Tokio ebenfalls schweißtreibend. Die IAAF plant deshalb einen Hitze-Kongress und hat eine Studie in Auftrag gegeben: Eine neue Methode, die in Doha getestet wird, soll Aufschluss darüber geben, wie der körperliche Zustand des Athleten kontrolliert werden kann – durch eine Art elektronische Hitze-Pille mit Chip, die geschluckt wird. Sie wird im Marathon, über 10.000 Meter und beim Gehen angeboten.

(L'essentiel/dpa/mal)