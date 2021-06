Kein K.o. zwischen Mayweather und Paul Logan

Social-Media-Star Logan Paul (26) hat im Show-Boxkampf gegen den ehemaligen Weltmeister Floyd Mayweather (44) über die kompletten acht Runden durchgehalten. Einen Sieger gab es in dem als Schaulaufen deklarierten Event im Hard Rock Stadium von Miami am Sonntag (Ortszeit) nicht – die Statistiken sprachen allerdings eindeutig für den Box-Veteranen Mayweather.

«Er war besser als ich dachte, dass er ist. Nettes Stück Arbeit», sagte Mayweather. Paul, der in den sozialen Medien mehrere Millionen Follower hat, freute sich nach dem etwas mehr als halbstündigen Kampf vor allem darüber, überhaupt mit Mayweather im Ring gewesen zu sein. «Niemand soll mir jemals wieder sagen, dass etwas unmöglich ist», sagte er.

Beide Boxer verdienten an dem nur live im Stadion und im Pay-Per-View zu sehenden Kampf laut Medienberichten mehrere Millionen US-Dollar. «Bevor ich überhaupt ins Stadion gelaufen bin habe ich schon eine Million gemacht. Als ich mich in die Umkleide gesetzt habe, habe ich eine Million gemacht», sagte Mayweather im Anschluss.

Social-Media-Nutzer wüten

Auf Social Media waren dagegen viele Fans enttäuscht. «Hab die Sch*** illegal gestreamt und fühle mich trotzdem beklaut», schreibt ein User auf Twitter. Ein anderer meint: «Digga was wieso gibt es jetzt keinen Gewinner? «as bleib ich bis 6 Uhr wach, wenn ich um 8 Uhr Schule habe?!» Andere User äußern sich nüchterner – aber nicht positiver. «Es war ein Showkampf, wie er im Buche steht... Pauls Größe hat ihn im Ring gehalten. Sein Output war auch gut, aber angekommen ist halt kaum was. Dafür merkt man Mayweather sein Alter mittlerweile an. Das Geld für den Fight hätte man besser investieren können», so ein Twitter-User.

Dachte wirklich, Floyd knockt Logan wenigstens aus #MayweatherPaul — SXNNED (@sxnned) June 7, 2021

#MayweatherPaul ich will mein schlaf zurück und zwar sofort was ein schrott — Finn (@blamagefin) June 7, 2021

#MayweatherPaul war ein Showkampf, wie er im Buche steht... Pauls Größe hat ihn im Ring gehalten. Sein Output war auch gut aber angekommen ist halt kaum was. Dafür merkt man Mayweather sein Alter mittlerweile an.

Das Geld für den Fight hätte man besser investieren können. — TheQuickNic (@TheHustlerNr1) June 7, 2021

Hab die Scheiße illegal gestreamt und fühle mich trotzdem beklaut... #MayweatherPaul — Bardh (@bardh_g) June 7, 2021

(L'essentiel/Nils Hänggi)