Hamilton entfolgt der Formel 1 und Mercedes

Was macht Lewis Hamilton in der nächsten Saison? Die Gerüchte über einen möglichen Rücktritt häufen sich nach dem Verlust des WM-Titels gegen Max Verstappen in der letzten Runde der Saison. Der ehemalige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone sagte zuletzt im «Blick»: «Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass er nicht zurückkommt. Zu groß ist seine Enttäuschung. Und die kann man auch irgendwie verstehen.»

Mit einer Aktion auf Instagram sorgt der siebenfache Weltmeister auf Instagram für Furore. Seit dem 11. Dezember hat der Brite kein Foto mehr auf der Plattform gepostet. Dazu kommt, dass er allen Seiten entfolgt ist – sogar seinem Arbeitgeber Mercedes, seinem Bruder und dem offiziellen Formel-1-Account. Zuvor hatte er knapp 700 Profile abonniert.

«Leute nehmen sich keine Zeit mehr»

Was der 36-Jährige damit bezweckt, ist unklar. Vielleicht möchte er auch einfach einmal die Ruhe genießen. Im September 2019 tat er das bereits einmal. Damals sagte er: «Ich wollte einfach reinen Tisch machen. Ich hatte mich dabei ertappt, wie ich nach dem Aufstehen gleich mal sehen wollte, was auf Instagram so los ist. Damit wollte ich aufhören. Heute wache ich auf, lese vielleicht ein wenig und starte somit ganz anders in den Tag.»

Dass er durchaus Probleme mit den sozialen Medien hat, wurde auch bei einem Interview im Mai dieses Jahres klar: «Manchmal habe ich mit den sozialen Netzwerken Mühe. Ich hätte nie im Leben erwartet, dass mir so viele Menschen folgen würden. Aber generell merkst du einfach, wenn du dich umschaust – viele Leute gucken permanent nur auf ihr Handy, sie vergessen den Rest der Welt. Sie nehmen sich keine Zeit mehr, um einen Sonnenuntergang zu genießen oder einen schönen Baum anzuschauen.»

(L'essentiel/Sven Forster)