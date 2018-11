Er besiegte Männer, um zur Frau werden zu können

1981 wurde im Norden Thailands ein kleiner Junge geboren, der in ärmlichen Verhältnissen aufwuchs. Schon als Kind hatte er das Gefühl, dass etwas mit ihm nicht stimmte, dass er anders war als die anderen. Er konnte es aber zunächst nicht einordnen. «Ich fühlte mich nicht wie ein kleiner Junge, sondern stets wie ein kleines Mädchen», erzählt Charoenphol heute. Trotzdem folgte er seinen Brüdern ins Thaibox-Training und das war sein großes Glück.

So lernte dieser kleine thailändische Junge, der eigentlich ein Mädchen sein wollte, sich zur Wehr zu setzen – gegen die Verunglimpfungen, die er täglich immer wieder erfahren musste, weil er ein wenig anders war. Und dank des Nationalsports Thaiboxen kam er letztendlich zu Ruhm, Ehre und den finanziellen Mitteln, die seinen Traum wahr werden ließen.

Die Lust auf feminine Empfindungen

Charoenphol wurde älter und ihm wurde bewusst, dass er gesellschaftlich betrachtet ein Ladyboy war. Ein Kathoey, wie man sie in Thailand nennt. Diese sind zwar gesellschaftlich akzeptiert, bleiben aber trotzdem oft Außenseiter. Charoenphol wurde boxerisch immer besser, wollte aber auch die femininen Empfindungen endlich ausleben. Und sie brachte den Mut auf, dies auch im Ring zu tun, trat zu ihren Kämpfen mit längeren Haaren an, schminkte sich, trug weibliche Kleidung und weigerte sich, sich beim Wiegen auszuziehen.

Es gibt in Thailand zwar auch Frauenkämpfe, zu jener Zeit allerdings nicht auf Profiniveau. Dies war den Männern vorbehalten. So musste sich Nong Toom, so der Künstlername von Charoenphol, diesen stellen, wollte sie im Sport weiterkommen. Sie tat nicht nur dies, sondern schickte ihre männlichen Widersacher gleich reihenweise auf die Bretter. Oftmals mit ihrem gefürchteten Ellbogen-Kick. Danach gab es für die am Boden liegenden Gegner zumeist einen Kuss auf die Wange. Es war ihr Markenzeichen, mit dem sie symbolisieren wollte, dass sie ihnen eigentlich nicht wehtun wollte.

Lebensgeschichte als Film

Nong Toom zog eine große Medienaufmerksamkeit auf sich, auch außerhalb Thailands. Sie wurde zur Attraktion, es nahm teilweise krasse Formen und sensationslüsterne Züge an. Im Nachhinein steht sie dem ganzen Spektakel um ihre Person zwiespältig gegenüber: «Ich wusste teilweise nicht mehr, ob ich nun eine Frau im Körper eines Boxers oder ein Tier in einer Zirkushow bin.»

Aber immerhin ermöglichte ihr die «Zirkusshow», dass sich Nong Toom nun die geschlechtsangleichenden Operationen leisten konnte, die sie schließlich 1999 vornahm. Zudem eröffnete sie eine Boxschule, die jedes Geschlecht ausbildet. Daneben war die Thailänderin unter anderem auch als Model tätig. 2006 kehrte sie auch noch einmal in den Boxring zurück. Ihre berührende Lebensgeschichte wurde zudem verfilmt und trägt den Titel «Beautiful Boxer».

Parinya Charoenphol hat es geschafft. Die heute 37-Jährige hat sich im wahrsten Sinne des Wortes durchgeboxt, damit sie so leben kann, wie sie das möchte – vom unsicheren Jungen im falschen Körper zum großen Vorbild für viele Transmenschen.

