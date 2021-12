Dallas Mavericks siegen trotz Star-​​Ausfall

JB is good at pic.twitter.com/6hB1SXyAWU

Ohne Luka Doncic, Kristaps Porzingis und den deutschen Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber haben die Dallas Mavericks ihr zweites Heimspiel gegen die Minnesota Timberwolves gewonnen. Zwei Tage nach der Niederlage am Sonntag holten die Texaner am Dienstagabend (Ortszeit) ein 114:102. Die beiden Stars Doncic und Porzingis fehlten verletzt, Kleber steht wie vier weitere Mavericks-Profis auf der Corona-Liste der NBA.

Durch den Sieg, den NBA-Legende Dirk Nowitzki als Kommentator für die Mavs begleitete, kommt das Team nun wieder auf eine ausgeglichene Bilanz von 15 Siegen und 15 Niederlagen und zog in der Western Conference an den Timberwolves vorbei. Weil die Phoenix Suns 108:90 gegen die Los Angeles Lakers gewannen, sind die Mavericks auch mit dem NBA-Rekordmeister wieder gleichauf. Die Suns sind nun wieder alleine Tabellenführer der Western Conference und haben einen knappen Vorsprung auf die Golden State Warriors, die eine Niederlage mehr auf dem Konto haben.

