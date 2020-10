Kansas City kassiert seine erste Pleite

Titelverteidiger Kansas City Chiefs hat in der NFL die erste Saisonniederlage kassiert. Das Football-Team um Quarterback Patrick Mahomes verlor am Sonntag zu Hause gegen die Las Vegas Raiders 32:40 und steht nun nach fünf Partien bei einer Niederlage und vier Siegen. Die saisonübergreifende Serie der Chiefs von 13 Siegen beendeten die Raiders mit dem Erfolg ebenfalls.

Mahomes leistete sich im vierten Viertel seine erste Interception dieser Spielzeit und konnte nur 22 seiner 43 Pässe zu einem Mitspieler bringen. Er kam dennoch auf 340 Pass-Yards und zwei geworfene Touchdowns sowie einen selbst erzielten Touchdown. Raiders-Quarterback Derek Carr hatte ebenfalls eine Interception. Dazu kamen drei Touchdown-Pässe und Würfe für insgesamt 347 Yards.

Jets und Falcons weiter ohne Sieg

Die Pittsburgh Steelers bezwangen unterdessen die Philadelphia Eagles mit 38:29 und bleiben ungeschlagen. Quarterback-Veteran Ben Roethlisberger warf dabei drei Touchdown-Pässe auf seinen Receiver Chase Claypool. Außer den Steelers sind noch die Green Bay Packers, die Buffalo Bills und die Tennessee Titans ungeschlagen. Die Bills und die Titans sollen am Dienstag (Ortszeit) aufeinander treffen. Wegen der positiven Corona-Tests bei den Titans steht hinter der Begegnung aber noch ein Fragezeichen.

Ohne Sieg sind weiterhin die New York Jets (10:30 gegen Arizona Cardinals) und die Atlanta Falcons (16:23 gegen Carolina Panthers).

NFL, 5. Spieltag:

Chicago Bears – Tampa Bay Buccaneers 20:19

Houston Texans – Jacksonville Jaguars 30:14

Baltimore Ravens – Cincinnati Bengals 27:3

Atlanta Falcons – Carolina Panthers 16:23

Kansas City Chiefs – Las Vegas Raiders 32:40

New York Jets – Arizona Cardinals 10:30

Pittsburgh Steelers – Philadelphia Eagles 38:29

Washington Football Team – Los Angeles Rams 10:30

San Francisco 49ers – Miami Dolphins 17:43

Dallas Cowboys – New York Giants 37:34

Cleveland Browns – Indianapolis Colts 32:23

Seattle Seahawks – Minnesota Vikings 27:26

New England Patriots – Denver Broncos

New Orleans Saints – Los Angeles Chargers

Tennessee Titans – Buffalo Bills



