Formel 1 ersetzt Qualifying teils mit Sprintrennen

In der Formel 1 steht eine Revolution bevor. Die FIA will bereits in dieser Saison drei Sprintrennen statt der klassischen Qualifyings an Samstagen durchführen. Nach Medienberichten diverser Motorsport-Portale findet das erste neuartige Rennen am 17. Juli in Silverstone statt. Am Highspeed-Kurs wäre es das erste Qualifikations-Rennen über 100 Kilometer in der Historie der Königsklasse.

Nach der Premiere beim Großen Preis von Großbritannien ist das neue Format auch am 11. September in Monza sowie am 6. November in Interlagos geplant. Die 100-Kilometer-Wettfahrt soll das Rennwochenende intensiver und somit für den Zuschauer attraktiver machen. Gemischte Gefühle gibt es bei den Rennställen, die Mehrkosten durch den neuen Modus fürchten.

Gleichberechtigung der Teams soll gewahrt werden

Die Formel-1-Teams sollen daher zusätzlich eine halbe Million Dollar als Kompromiss erhalten, sollte die Budgetobergrenze durch die Zusatzkosten ausgedehnt werden. So soll die Gleichberechtigung der Teams gewahrt werden.

Die Ergebnisse aus dem Wettkampf sollen die Startaufstellung für das Hauptrennen am Sonntag beeinflussen. Die genaue Punktevergabe ist noch nicht ganz klar. Für das Sprintrennen wird es wohl ebenfalls eine Qualifikation geben, die freitags auf dem Plan steht.

(L'essentiel/mh)