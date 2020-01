Oklahoma City bezwingt die Houston Rockets

Die Oklahoma City Thunder haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA einen Sieg bei den kriselnden Houston Rockets gefeiert. Der deutsche Nationalspieler Dennis Schröder erzielte beim 112:107 am Montagabend (Ortszeit) 15 seiner 23 Punkte im vierten Viertel, in dem Oklahoma einen 16-Punkte-Rückstand aufholte. Beste Werfer auf Seiten der Thunder waren Chris Paul mit 28 und der Italiener Danilo Gallinari mit 25 Punkten.

Bei Houston verbuchte der langjährige Thunder Russell Westbrook, der vor der Saison im Tausch für Paul zu den Rockets gewechselt war, ein Triple Double (32 Punkte, 11 Rebounds, 12 Assists). James Harden kam zwar auf 29 Punkte, traf aber nur 31 Prozent seiner Würfe und nur einen von 17 Dreiern. Für Houston war es die vierte Niederlage in Serie.

Die Boston Celtics brachten den Los Angeles Lakers um LeBron James und Anthony Davis die höchste Saisonniederlage bei. Bei den Lakers fand vor allem Davis bei seinem Comeback nach fünf Spielen Pause (Rückenprobleme) nie richtig in die Partie.

NBA, Ergebnisse:

Washington Wizards – Detroit Pistons 106:100

Atlanta Hawks – Toronto Raptors 117:122

Brooklyn Nets – Philadelphia 76ers 111:117

Charlotte Hornets – Orlando Magic 83:106

Cleveland Cavaliers – New York Knicks 86:106

Miami Heat – Sacramento Kings 118:113

Houston Rockets – Oklahoma City Thunder 107:112

Memphis Grizzlies – New Orleans Pelicans 116:126

Milwaukee Bucks – Chicago Bulls 111:98

Boston Celtics – Los Angeles Lakers 139:107

Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets 100:107

Phoenix Suns – San Antonio Spurs 118:120

Utah Jazz – Indiana Pacers 118:88

Portland Trail Blazers – Golden State Warriors 129:124



(L'essentiel/dpa)