Lewis Hamilton nach Reifen-​​Poker stinksauer

Max Verstappen hat bei Lewis Hamiltons holpriger Formel-1-Aufholjagd in der Türkei die WM-Führung zurückerobert. Im Regen von Istanbul verdrängte der Red-Bull-Pilot als Zweiter hinter Gewinner Valtteri Bottas den siebenmaligen Weltmeister wieder von der Spitze. Nach einer Strafversetzung rettete sich Hamilton am Ende noch auf Platz fünf, war aber trotzdem unzufrieden.

In der WM-Wertung liegt der Brite nun sechs Zähler hinter dem Niederländer, der vor zwei Wochen in Russland furios von Rang 20 auf zwei gerast war. Verstappens Teamkollege Sergio Perez wurde Dritter.

Hamilton sauer auf Team

«Ich muss, ich will das Rennen irgendwie gewinnen», hatte Hamilton vor dem Start verkündet, der nach einem regelwidrigen Motorentausch nur von Position elf ins Rennen ging. Der Weltmeister ging volles Risiko und zögerte seinen Boxenstopp so lange hinaus wie nur möglich.

In Runde 51 war es dann aber soweit, das Mercedes-Team holte Hamilton in die Box. Bei der Rückkehr auf die Strecke verlor dieser aufgrund der kalten Reifen aber prompt zwei Plätze und wurde am Ende nur Fünfter. Entsprechend sauer antwortete der Brite auf die Funksprüche seines Teams. «Ich hab es euch ja gesagt. Lasst mich in Ruhe!», wütete Hamilton.

Keine Punkte gab es in Istanbul für Alfa-Sauber. Nach einem ordentlichen Rennen erreichten Antonio Giovinazzi und Kimi Räikkönen das Ziel auf Rang elf und zwölf.

(L'essentiel/dpa/law)