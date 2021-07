Getöteter Golfprofi war wohl zufälliges Opfer

Im Fall des erschossenen Profi-Golfers Gene Siller in den USA gehen die Ermittler nicht von einem gezielten Verbrechen gegen den Mann aus. Eugene «Gene» Siller hat ersten Erkenntnissen nach zufällig ein Verbrechen beobachtet, wie die Polizei von Cobb County im US-Bundesstaat Georgia am Dienstag mitteilte. Es sehe so aus, als ob er getötet worden sei, weil er Zeuge gewesen sei, hieß es. Die Hintergründe des Vorfalls waren allerdings weiterhin unklar.

Der getötete Siller war am Wochenende in Kennesaw im Pinetree Country Club gefunden worden. In unmittelbarer Nähe entdeckte die Polizei einen Pick-up-Truck mit zwei weiteren Leichen. Die beiden Opfer sollen keine Verbindung zu dem Country Club gehabt haben.

Wie Medien unter Berufung auf Zeugen berichteten, war der Truck auf den Golfplatz gefahren. Golfer Siller habe nachsehen wollen, was passiert sei – dabei sei er erschossen worden. Die Polizei betonte, dass es aktuell keine Bedrohung für die Bevölkerung gebe.





(L'essentiel/nih/dpa)