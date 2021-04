NHL-​​Team versinkt im Corona-​​Chaos

Seit dem 24. März standen die Vancouver Canucks nicht mehr auf dem Eis. Ursprünglich war geplant, dass das NHL-Team am 8. April wieder spielt. Doch das ist nun sehr unwahrscheinlich. Der Grund: Das Coronavirus. Wieder einmal. Obwohl – dieses Mal scheint die Situation wirklich bedrohlich. So nimmt der Corona-Ausbruch bei den Kanadiern laut US-Medien immer größere, ja, beängstigende Ausmaße an. Nicht nur handelt es sich bei den Infektionen um die brasilianische Mutation des Virus. ESPN berichtet zudem, dass mittlerweile mehr als die Hälfte aller Profis und drei Trainer positiv getestet wurden.

Und das ist nicht alles. Nein. Während einige Spieler, die positiv getestet wurden, keine oder nur leichte Symptome haben, hat es andere scheinbar härter getroffen. Der kanadische TV-Sender TSN berichtet, dass einige der Spieler «sehr krank» seien. Und: Einigen Spielern gehe es so schlecht, dass sie daheim vom medizinischen Personal der Mannschaft intravenös behandelt werden müssten. «Die Symptome umfassen Erbrechen, Krämpfe und Dehydration», schreibt der Sender auf seiner Website. «Ebenso sind jetzt auch schon mehrere Familienmitglieder der Spieler positiv getestet worden.»

Was der Corona-Ausbruch für die NHL und den Spielplan bedeutet, ist derzeit noch nicht absehbar. In der North Division der NHL liegt das Team auf Rang fünf. Doch so schnell wird die Mannschaft das Eis nicht wieder betreten. Ein Sprecher der NHL teilt gegenüber verschiedenen US-Medien mit, dass die Liga nicht damit rechne, dass die Canucks in dieser Woche noch spielen könnten. Um die Partien nachholen zu können, könnte es sein, dass die North Division die Quali zu Ende spielt, während Playoff-Partien anderer Orts schon steigen.



