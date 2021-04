Imposante Unfälle bei Extreme-​​E-​​Premiere

Es ist nur ein Surren zu hören, Mitten in der Wüste. Hinter dem Auto, dem «Odyssey21», ist eine große Staubwolke zu sehen. Der Elektro-Rennwagen führt seine Spur durch Sand und Geröll in Saudi-Arabien im Desert X Prix. Dieser gehört zur neuen Elektro-Rennserie Extreme E.

Es ist ein Rennen der Extreme in Al’Ula, einer Stadt mit 5000 Einwohnern, mitten in der Wüste. Fünf bis sechs Regentage gibt es hier pro Jahr. Wenn die Klimaerwärmung so fortschreitet, wird es noch weniger geben und das Leben in Al’Ula wird immer unmöglicher. Auch darauf will Extreme E aufmerksam machen.

Zurück zum ersten Rennen: Im Qualifying vom Samstag kam es zu einem spektakulären Sturz durch Claudia Hürtgen. Die Fahrerin vom Team ABT Cupra XE überschlug sich mehrfach, blieb aber unverletzt. Sie habe wohl einen Stein getroffen, «in diesem Moment bekam ich Übersteuern und dann habe ich gegengelenkt. Das war ziemlich hart und weil ich in diesem Moment mit dem Felsen an der Seite zu schnell war, ist es dann passiert. Dann dachte ich nur: ‹Oh, Scheiße!›», sagte die 49-Jährige.

Am Sonntag hatte die Deutsche erneut Pech, dieses Mal war es aber nicht ihr verschulden, sie wurde im Shootout von Gegner Kyle LeDuc abgeschossen.

Den Sieg im ersten Extreme-E-Rennen der Geschichte sicherte sich letztlich das Team Rosberg X Racing von Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg. Im Finale mit drei Teams war es zu einem erneuten Duell wie 2016 gekommen. Damals hatte Rosberg den Formel-1-Titel vor seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton gewonnen. Am Sonntag duellierten sich die Rennteams der beiden, zusammen mit dem Team Andretti United Extreme E. Das beste Rennen zeigten letztlich Molly Taylor und Johan Kristoffersson, sie gewannen mit großem Abstand.

