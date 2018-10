Davis-​​Cup-​​Termin rettet die Moselle Open

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Moselle Open 2019 sind fix! Die Organisatoren des neue Davis-Cups gaben am Mittwoch bekannt, dass das Turnier vom 18. bis 24. November über die Bühne geht. Damit kommt es nicht zu der befürchteten Überschneidung mit dem Wettbewerb in Metz (16. bis 22. September). Wären sich die Veranstaltungen in die Quere gekommen, hätten die Macher der Moselle Open vor einem großen Problem gestanden.

Der Davis Cup wurde umfassend reformiert und wird im kommenden Jahr erstmals nicht mehr mit mehreren, über das Jahr verteilten Spielterminen stattfinden, sondern mit einem Final-Turnier. Dieses wird nun Mitte November in Madrid ausgetragen. Das neue Format wurde von der International Tennis Federation (ITF) und der Kosmos-Gruppe unter der Leitung von Profifußballer Gerard Piqué ins Leben gerufen.

Der Termin war lange Zeit Gegenstand der Verhandlungen. Mehrere Stars wie Novak Djokovic und Alexander Zverev haben ihre Skepsis gegenüber dem neuen Wettbewerb zum Ausdruck gebracht. Ein wichtiger Kritikpunkt war der Termin. Aber die Schlacht ist für die Moselle Open noch nicht gewonnen. Der Termin ist nicht fest für die kommenden Final-Turniere vorgesehen. Die Diskussion wird also bald in die nächste Runde gehen.

(jg/L'essentiel)