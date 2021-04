Golf-​​Superstar schießt bei Masters seinen Vater ab

Auf dem legendären Golfkurs in Augusta hatte McIlroy auf dem siebten Loch zwischen zwei Bäumen weit abgeschlagen. Der Nordire hatte dabei die Golfbahn klar verfehlt. Stattdessen seinen eigenen Vater abgeschossen.

Papa Gerry McIlroy war als Zuschauer neben dem Grün gestanden, in einem Zuschauerbereich hinter einer Absperrung. Trotzdem traf der Ball McIlroy Senior am Bein. Der Vater des Golf-Stars blieb unverletzt.

A father/son moment that will not soon be forgotten: Rory McIlroy hitting his dad on the leg with a golf ball at The Masters. pic.twitter.com/xPCzpalEXI