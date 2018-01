Nadal muss im Viertelfinale aufgeben

Rafael Nadal überzeugte bislang in Melbourne und gab im laufenden Turnier nur einen Satz ab, gegen den Argentinier Diego Schwartzman. Dies sollte sich am Dienstag ändern.

Auf dem Weg in das Halbfinale musste er den Aufschlagsspezialisten Marin Cilic überwinden. Den ersten Satz gewann der Spanier mit 6:3, im zweiten revanchierte sich der Kroate und sicherte sich mit demselben Resultat Durchgang Nummer zwei. Ein Spektakel von Breakchancen, und Anschauungsunterricht, wie man solche abwehrt, boten die beiden Protagonisten im dritten Satz, den Nadal im Tiebreak für sich entscheiden konnte.

Im vierten Durchgang lag die Nummer eins der Weltrangliste mit Break zurück, musste sich an der Hüfte behandeln lassen, spielte dann aber weiter. Nur war der Satz für Nadal nicht mehr zu retten. Cilic gewann diesen letztendlich 6:2 und so kam es zum entscheidenden fünften Durchgang. Doch da war dann endgültig Schluss für den Spanier – er gab den Satz und damit das Match nach 3:47 Stunden beim Stand von 6:3, 4:6, 7:6 (7:5), 2:6, 0:2 auf – die Probleme schienen zu groß zu sein.

Edmund überrascht Dimitrov

Im ersten Viertelfinale der Männer bei den Australian Open in Melbourne sorgt der Brite Kyle Edmund (ATP 49) für eine Überraschung. Der 23-Jährige eliminierte die Nummer drei der Welt, Grigor Dimitrov, in vier Sätzen.

Noch einmal nahm Grigor Dimitrov eine Challenge, nachdem ein Backhand-Slice bei Matchball Edmund sehr lange geraten war und vom Linienrichter im Aus gesehen wurde. Doch das Hawk-Eye bestätigte den Entscheid und nahm dem Bulgaren die letzte Hoffnung auf die Wende.

Zweimal über fünf Sätze

Für den Halbfinalisten des Vorjahrs endete die diesjährige Austragung damit im Viertelfinale gegen einen Spieler, den vor dem Turnier kaum jemand auf der Rechnung gehabt hatte. Kyle Edmund, in Johannesburg geboren und wohnhaft auf den Bahamas, setzte die Serie an Überraschungen in Melbourne fort und qualifizierte sich als erst sechster Brite in der Profi-Ära (seit 1968) für das Halbfinale bei einem Major-Turnier. Bei den Australian Open hatte dies seit 1977 nur Andy Murray geschafft.

6:4, 3:6, 6:3, 6:4 lautete das Urteil nach 2:49 Stunden zugunsten Edmunds, der sich sowohl in der 1. Runde gegen Kevin Anderson als auch in der 3. Runde gegen Nikolos Basilaschwili erst in fünf Sätzen durchgesetzt hatte.

Australian Open, Viertelfinale

Männer

Dienstag

Marin Cilic (HRV) - Rafael Nadal (ESP) 3:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:2, 2:0 Aufgabe

Kyle Edmund (GBR) - Grigor Dimitrow (BGR) 6:4, 3:6, 6:3, 6:4

Mittwoch

Tennys Sandgren (USA) - Hyeon Chung (KOR) 03.00

Tomas Berdych (CZE) - Roger Federer (CHE) 09.30

Frauen

Dienstag

Elise Mertens (BEL) - Jelina Switolina (UKR) 6:4, 6:0

Caroline Wozniacki (DNK) - Carla Suarez Navarro (ESP) 6:0, 6:7 (3:7), 6:2

Mittwoch

Angelique Kerber (Kiel) - Madison Keys (USA) 01.00

Simona Halep (ROU) - Karolina Pliskova (CZE) 05.00

