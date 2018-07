Riesenglück nach Horrorcrash

Artikel per Mail weiterempfehlen

Was für ein Schreckmoment beim 24-Stunden-Rennen in Spa (Belgien): Nach einem Reifenkontakt kam Pilot Fredrik Blomstedt von der Strecke ab und prallte in einen Reifenstapel – gleich dahinter befanden sich vier Streckenposten. Das Lamborghini-Rennen musste für anderthalb Stunden unterbrochen werden, der Fahrer und ein Ordner wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Bei beiden ist der Zustand stabil.

(L'essentiel/fas)