Winterspiele ohne ausländische Zuschauer

Die Olympischen Winterspiele in Peking im kommenden Jahr finden aufgrund der Corona-Pandemie ohne ausländische Zuschauer statt. Das Sportereignis vom 4. bis zum 20. Februar werde auf die chinesische Öffentlichkeit beschränkt sein, teilte das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Mittwoch mit. Tickets werden demnach nur an in China lebende Fans ausgegeben.

Das IOC teilte außerdem mit, dass nur vollständig geimpfte Athleten von einer in China verlangten 21-tägigen Quarantäne bei der Ankunft befreit würden. Ausnahmen gebe es nur bei Vorlage einer medizinischen Begründung.

In diesem Jahr fanden bereits die Olympischen Sommerspiele in Japan wegen der Pandemie-Situation komplett ohne Zuschauer statt. Das Großereignis war zuvor bereits um ein Jahr verschoben worden.

(L'essentiel/dpa/fss)