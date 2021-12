Pereira gewinnt die Porsche Sprint Challenge

Nach seinen Erfolgen beim Porsche Supercup in Belgien und bei der WEC in Bahrain hat der luxemburgische Rennfahrer Dylan Pereira am Sonntag erneut zugeschlagen und die Porsche Sprint Challenge Mittlerer Osten gewonnen. Auf der Rennstrecke von Jeddah in Saudi-Arabien, kurz vor dem Formel-1-Rennen, legte Pereira einen sehr guten Start hin, fuhr die schnellste Runde im Rennen und holte sich einen unangefochtenen Sieg.

Dylan Pereira, der zu Beginn des Wochenendes Dritter in der Jahreswertung der luxemburgischen Sportler des Jahres war, nutzte das Rennen, um aus der Ferne zu reagieren. Er freute sich, dass er den Motorsport ins Rampenlicht rücken und in seinem Land hochhalten kann. Und das ist ihm an diesem Wochenende erneut gelungen.

(L'essentiel)