Olympiasieger Nazarow ist wegen Doping gesperrt

Hammerwurf-Olympiasieger Dilshod Nazarow ist des Dopings überführt worden. Wie die Integritätskommission des Leichtathletik-Weltverbandes am Donnerstag mitteilte, wurde der Goldmedaillengewinner von 2016 in Rio aus Tadschikistan für zwei Jahre gesperrt.

Der 28-Jährige wurde durch die nachträgliche Analyse seiner Proben von den Weltmeisterschaften 2011 in Daegu/Südkorea als Doper enttarnt. Alle seine Wettkampfergebnisse vom 29. August 2011 bis 29 August 2013 wurden annulliert. Damit verlor Nazarow auch die bei der WM 2011 und den Olympischen Spielen 2012 in London gewonnenen Silbermedaillen.

Hammer thrower Dilshod Nazarov of Tajikistan has been banned for two years starting 24 Sept '19 following retesting of his samples from 2011 World Championships in Daegu. All his results between 29 Aug '11 to 29 Aug '13 are disqualified.

