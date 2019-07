Mysteriöser Todesfall erschüttert Sportwelt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Rund um den Globus trauern Baseball-Fans um den verstorbenen Tyler Skaggs. Er hat sich als Pitcher in der Major League Baseball (MLB) einen großen Namen gemacht, wo er im August 2012 für die Arizona Diamondbacks debütiert hatte. Nun ist er im Alter von erst 27 Jahren verstorben. Auch außerhalb der USA ist die Bestürzung darüber groß.

Skaggs hatte am Samstag noch mit den L.A. Angels gegen die Oakland Athletics gespielt. Sein Team verlor die Partie 3:12 – und keine 48 Stunden später den Werfer. Die Angels reisten zum Auswärtsspiel gegen die Texas-Rangers. Skaggs checkte mit seinen Mannschaftskollegen im Hilton Hotel in Southlake ein.

Am Montagmorgen fand die Polizei ihn tot in seinem Hotelzimmer auf. Die Beamten waren herbeigerufen worden, nachdem Skaggs auf mehrmaliges Klopfen an seiner Zimmertür nicht reagiert hatte. Umgehend alarmierte Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Baseball-Stars feststellen.

Große Anteilnahme

Der Club sagte das auf Montagabend angesetzte Spiel gegen die Rangers umgehend ab. Wenig später publizierten die L.A. Angels auf ihrem Twitter-Account ein Statement: «Mit großer Trauer müssen wir bekannt geben, dass Tyler Skaggs heute Morgen in Texas von uns gegangen ist. Tyler war und wird immer ein wichtiger Teil der Angels-Familie sein. Wir sind mit unseren Gedanken und Gebeten bei seiner Ehefrau Carli und der gesamten Familie in dieser niederschmetternden Zeit.»

Angels statement on the passing of Tyler Skaggs. pic.twitter.com/6XA2Vu1uWV— Los Angeles Angels (@Angels) 1. Juli 2019

Auch die Texas-Rangers zeigten sich schwer betroffen über den plötzlichen Tod des Angels-Pitchers. «Es ist einer dieser Momente, in denen du dich wie betäubt fühlst», wird ihr Coach Chris Woodward von US-Medien zitiert.

Zum jetzigen Zeitpunkt schließt die Polizei ein Verbrechen aus. Eine Autopsie soll nun genauere Erkenntnisse über Skaggs mysteriösen Tod bringen. Der Verstorbene hätte am 13. Juli seinen 28. Geburtstag gefeiert.

Auch die MLB trauert um den Werfer der Angels:

We are deeply saddened by the tragic news that Tyler Skaggs, 27, passed away this morning. https://t.co/q150hyH01J pic.twitter.com/y1X5ctlWDl— MLB (@MLB) 1. Juli 2019

(L'essentiel/ddu)