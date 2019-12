Drew Brees stellt neuen Touchdown-​​Rekord auf

Quarterback-Star Drew Brees hat beim Heimerfolg seiner New Orleans Saints in der amerikanischen Football-Liga NFL einen Rekord aufgestellt. Der 40 Jahre alte Spielmacher warf am Montag (Ortszeit) beim 34:7 (20:0) gegen die die Indianapolis Colts für 307 Yards und vier Touchdowns.

Mit insgesamt 541 Touchdown-Pässen in seiner Karriere durchbrach Brees die alte Bestmarke von Peyton Manning (539 TD-Pässe). Den dritten Platz belegt Super-Bowl-Champion Tom Brady mit aktuell 538 Touchdown-Pässen.

Für die Saints war es der elfte Sieg im 14. Saisonspiel. New Orleans liegt an der Spitze der NFC South und ist bereits sicher für die bevorstehenden Playoffs qualifiziert.

NFL, 15. Spieltag:

Baltimore Ravens – New York Jets 42:21

Green Bay Packers – Chicago Bears 21:13

Kansas City Chiefs – Denver Broncos 23:3

Tennessee Titans – Houston Texans 21:24

New York Giants – Miami Dolphins 36:20

Cincinnati Bengals – New England Patriots 13:34

Washington Redskins – Philadelphia Eagles 27:37

Carolina Panthers – Seattle Seahawks 24:30

Detroit Lions – Tampa Bay Buccaneers 17:38

Arizona Cardinals – Cleveland Browns 38:24

Oakland Raiders – Jacksonville Jaguars 16:20

Los Angeles Chargers – Minnesota Vikings 10:39

San Francisco 49ers – Atlanta Falcons 22:29

Dallas Cowboys – Los Angeles Rams 44:21

Pittsburgh Steelers – Buffalo Bills 10:17

New Orleans Saints – Indianapolis Colts 34:7

(L'essentiel/dpa)