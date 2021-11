Super-​​G musste wegen Schneefalls abgesagt werden

Die Arbeiter versuchten am Sonntag alles, den Schnee aus der Piste zu räumen. Es reichte nicht, der Schneefall war zu stark. So musste nach der Abfahrt am Freitag auch der Super-G am Sonntag in Lake Louise abgesagt werden. Von geplanten drei Rennen (zwei Abfahrten und ein Super-G) konnte gerade mal die Abfahrt vom Samstag durchgeführt werden.

Die Abfahrt vom Freitag wird kommende Woche in Beaver Creek nachgeholt. Im WM-Ort von 2015 finden von Donnerstag bis Sonntag somit vier Rennen statt – je zwei Super-G und Abfahrten. Wann der Super-G von Lake Louise nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Am Abend vermeldete der «Blick», dass es in Lake Louise außerdem zu mehreren Corona-Fällen kam.

(L'essentiel/Adrian Hunziker)