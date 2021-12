Wanderer findet Skelett von MMA-​​Kämpfer

Seit fast zwei Jahren galt David Koenig als vermisst. Der damals 25-Jährige wurde zuletzt in einem Hotel im Bundesstaat Missouri gesehen. Ein Spaziergänger fand das Skelett und einige Gegenstände tief im Wald. Im März 2020 meldeten die Eltern den Käfig-Kämpfer als vermisst, einen Monat zuvor gab es die letzten Lebenszeichen von Koenig. Er schickte seinen Freunden Nachrichten aufs Handy, in denen er um Hilfe bat. Der Kampfsportler wähnte sich anscheinend in Gefahr.

Wenig später verschwand er spurlos. Gerüchte um einen Mord wurden laut, doch seine Mutter Tracy wischt diese via Facebook vom Tisch: «Niemand hat Dave getötet. Niemand! Er verließ das Hotel zu Fuß und schaffte es nie nach Hause. Bitte keine Gerüchte mehr, keine Verschwörungstheorien!»

Die Mama trauert bei einem lokalen Nachrichtensender: «Mein Sohn war ein unglaublicher Mensch. Buchstäblich größer als das Leben. Nicht nur körperlich, sondern in allem. Er war ein großer, schöner, sanfter Riese mit einem Herz aus Gold.»

(L'essentiel/heute.at)