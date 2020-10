New York Jets verlieren auch gegen die Broncos

Die New York Jets setzen ihren Fehlstart in der nordamerikanischen Football-Liga NFL fort und haben auch das vierte Spiel nacheinander verloren. Im Duell der bislang sieglosen Teams unterlagen die Jets am Donnerstag (Ortszeit) daheim den Denver Broncos mit 28:37 (13:17).

In einem Spiel, in dem beide Mannschaften über weite Strecken unpräzise agierten und sich viele Strafen einhandelten, entschied ein 34-Yard-Touchdown-Lauf von Melvin Gordon. New York musste zeitweise auf seinen Quarterback Sam Darnold verzichten, der angeschlagen in der Kabine behandelt wurde.

Als Ersatz sprang Routinier Joe Flacco ein. Darnold kam zwar noch einmal zurück, die Niederlage konnte er aber nicht verhindern. Brett Rypien feierte trotz seiner drei vom Gegner abgefangenen Würfe einen Sieg in seinem Debüt als Spielmacher der Broncos.

NFL, 4. Spieltag:

New York Jets – Denver Broncos 28:37

Carolina Panthers – Arizona Cardinals

Chicago Bears – Indianapolis Colts

Cincinnati Bengals – Jacksonville Jaguars

Dallas Cowboys – Cleveland Browns

Detroit Lions – New Orleans Saints

Houston Texans – Minnesota Vikings

Miami Dolphins – Seattle Seahawks

Tampa Bay Buccaneers – Los Angeles Chargers

Tennessee Titans – Pittsburgh Steelers

Washington Football Team – Baltimore Ravens

Los Angeles Rams – New York Giants

Kansas City Chiefs – New England Patriots

Las Vegas Raiders – Buffalo Bills

San Francisco 49ers – Philadelphia Eagles

Green Bay Packers – Atlanta Falcons



(L'essentiel/dpa)