Atlanta Hawks gelingt furiose Aufholjagd

Die Atlanta Hawks haben dank eines überragenden Trae Young ein furioses Playoff-Comeback in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA gefeiert. Gegen die Philadelphia 76ers gewannen die Hawks am Mittwochabend (Ortszeit) auch das fünfte Duell 109:106 und führen damit die Serie 3:2 an.

Dabei lagen die Hawks zwischenzeitlichen 26 Punkte zurück. Überragend dabei war Young, der auf 39 Punkte und sieben Assists kam. Anführer der Aufholjagd war Lou Williams, der 34-Jährige verwandelte im letzten Viertel 13 seiner 15 Würfe. «Wir kämpfen weiter, egal wie hoch der Punktestand ist», sagte Young nach der Partie. Mit einem Sieg am Freitagabend (Ortszeit) in Atlanta können die Hawks erstmals seit 2015 ins Finale der Eastern Conference einziehen.

Die Los Angeles Clippers konnten auch ihr drittes Playoff-Spiel gegen die Utah Jazz in Folge gewinnen. Obwohl die Clippers auf ihren Superstar Kawhi Leonard verzichten mussten, gelang ihnen auswärts ein 119:111-Erfolg. Nach fünf Spielen steht es nun 3:2 für das Team aus Kalifornien.

(L'essentiel/DPA)