Ravens ringen Cleveland Browns mit 47:42 nieder

Die Baltimore Ravens haben das bislang spektakulärste Spiel der NFL-Saison gegen die Cleveland Browns gewonnen und ihre Chancen auf die Playoffs erhalten - mit dem wertvollsten Spieler der vergangenen Saison in einer Hauptrolle. Das 47:42 am Montagabend war der achte Saisonsieg für das Football-Team um Quarterback Lamar Jackson, der im zweiten Spiel nach seiner Corona-Infektion während des letzten Viertels zeitweise mit Krämpfen in der Kabine behandelt werden musste. Zwei Minuten vor dem Ende kam er direkt aus den Katakomben wieder aufs Feld und warf den wichtigen letzten Touchdown-Pass seines Teams - bei einem vierten Versuch.

«Das ist wie ein Film. Das kannst du dir nicht ausdenken», sagte Ravens-Spieler J.K. Dobbins dem TV-Sender ESPN. Allein in den letzten zwei Minuten erzielten die beiden Mannschaften insgesamt 20 Punkte.

« Das war ein Hundekampf »

Den Sieg der Ravens sicherte schließlich ein verwandeltes Field Goal, nachdem die Browns binnen 47 Sekunden ein weiteres Mal zum 42:42 ausgeglichen hatten. Bei noch zwei Sekunden Restspielzeit hofften die Gastgeber vor einigen tausend Zuschauern mit mehreren Rückwärtspässen noch auf ein glückliches Ende, kassierten aber einen Safety und damit zwei weitere Zähler gegen sich zum Endstand.

"And here comes Lamar Jackson!"



A moment we'll all remember. pic.twitter.com/q3HLI9U3Hg — Baltimore Ravens (@Ravens) December 15, 2020

«Das war ein Hundekampf», sagte Jackson. «Cleveland ist ein großartiges Team. Die kamen hier raus, um zu spielen.» Über die lange Zeit in der Kabine sagte der Profi, der in der vergangenen Saison zum MVP gewählt worden war: «Ich hatte Krämpfe.» Sein Vertreter Trace McSorley verletzte sich bei seinem kurzen Einsatz.

Die Browns verpassten es durch die vierte Niederlage, die Pittsburgh Steelers an der Spitze der AFC North zu attackieren. Die Aussichten auf die Playoffs sind aber weiterhin gut und noch immer besser als die der Ravens auf Rang drei der Division mit einem Sieg Rückstand.

NFL, Ergebnisse:

Los Angeles Rams – New England Patriots 24:3

Jacksonville Jaguars – Tennessee Titans 10:31

Tampa Bay Buccaneers – Minnesota Vikings 26:14

Miami Dolphins – Kansas City Chiefs 27:33

Carolina Panthers – Denver Broncos 27:32

Chicago Bears – Houston Texans 36:7

New York Giants – Arizona Cardinals 7:26

Cincinnati Bengals – Dallas Cowboys 7:30

Las Vegas Raiders –Indianapolis Colts 27:44

Seattle Seahawks – New York Jets 40:3

Detroit Lions – Green Bay Packers 24:31

Los Angeles Chargers – Atlanta Falcons 20:17

San Francisco 49ers – Washington Football Team 15:23

Philadelphia Eagles – New Orleans Saints 24:21

Buffalo Bills – Pittsburgh Steelers 26:15

Cleveland Browns – Baltimore Ravens 47:42



"And here comes Lamar Jackson!"



A moment we'll all remember. pic.twitter.com/q3HLI9U3Hg — Baltimore Ravens (@Ravens) December 15, 2020

(l'essentiel/dpa)