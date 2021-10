Polizei nimmt Mann von toter Rekord-​​Läuferin fest

Die kenianische Polizei hat den Mann der in dieser Woche tot aufgefundenen Weltrekordläuferin Agnes Tirop festgenommen. Der Verdächtige sei in der Großstadt Mombasa gefasst worden, sagte Chefermittler George Kinoti am Donnerstag der Nachrichtenagentur «AFP». Die Langstreckenläuferin Tirop war am Vortag mit Stichwunden im Bauch tot in ihrem Haus aufgefunden worden.

Laut Kinoti wurde Tirops Mann Emmanuel Rotich während eines Fluchtversuchs gefasst. Er befindet sich demnach in Gewahrsam und soll bereits am Freitag einem Richter vorgeführt werden.

«Kenia hat ein Juwel verloren»

Tirop galt als der kommende Star einer der erfolgreichsten Laufnationen der Welt. Zweimal gewann die 25-Jährige bei Weltmeisterschaften Bronze über die 10.000-Meter-Strecke. Bei den Olympischen Spielen in Tokio in diesem Jahr wurde sie Vierte über die 5000 Meter. Erst im vergangenen Monat hatte sie den Weltrekord der Frauen auf der Zehn-Kilometer-Strecke beim Straßenrennen in Herzogenaurach gebrochen.

«Kenia hat ein Juwel verloren, das dank seiner aufsehenerregenden Leistungen auf der Bahn zu den am schnellsten aufsteigenden Leichtathletik-Giganten auf der internationalen Bühne gehörte», erklärte der Leichtathletik-Verband Kenias. Der kenianische Präsident Uhuru Kenyatta würdigte die junge Sportlerin als «Heldin».

