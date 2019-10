300 Kilometer verfahren und Turnier verpasst

Robertsons Problem: In England gibt es zwei Barnsleys. Im Ort in Yorkshire wollte er an einem Turnier teilnehmen. Stattdessen fuhr er aber nach Barnsley in Gloucestershire. Ein Irrtum von fast 300 Kilometern.

«Als ich es bemerkte, war es zu spät, um noch rechtzeitig zum Turnier zu kommen», ärgerte er sich auf Twitter. Er rief den Turnierdirektor an und meldete sich vom Wettbewerb ab.

When I realised there was a 2nd Barnsley it was too late to get to the other one???? Hopefully I'll be able to either play or complete a match this season pic.twitter.com/dmRezQfBvH— Neil Robertson (@nr147) October 4, 2019

Robertson nimmt es mit Humor

Nach dem Vorfall wurde Robertson von einem Fan via Twitter gefragt, wie es möglich sei, den Weg an ein Turnier nicht zu finden, das man vor zwei Jahren noch gewonnen hat. Die Erklärung des Snooker-Weltmeisters von 2010: «Ein Freund fährt mich immer zu den Qualifikationsspielen, aber er hat dieses Wochenende – ganz egoistisch – selbst an einem Challenge-Tour-Event teilgenommen.»

Ein anderer Fan macht sich schon Sorgen, dass der 37-jährige Australier auch den Weg ans nächste Turnier nach Leicester nicht findet. Doch Robertson ist vorbereitet: «Bin schon unterwegs und habe eine Straßenkarte aus Papier und einen Kompass dabei.»

Der Vorfall hat auch seine guten Seite, das weiß der Snooker-Profi genauso wie ein Fan. «Ich wusste nicht, dass es zwei Barnsleys gibt. Ich lerne jeden Tag etwas Neues», schreibt ein Twitter-Nutzer. Robertsons Reaktion: «Das habe ich auch probiert, mir den ganzen Rückweg nach Cambridge einzureden.»

(L'essentiel/tzi/red)