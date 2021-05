DEB verzichtet auf umstrittenen NHL-​​Star Greiss

Bald steht die Eishockey-WM in Lettland an. Doch die deutsche Nationalmannschaft verzichtet freiwillig auf NHL-Torwart Thomas Greiss. Der 35-Jährige im Dienste der Detroit Red Wings war noch am Montag zum NHL-Spieler der Woche ausgezeichnet worden. Nun kann er die Ferien planen, steht Detroit doch derzeit auf dem siebten Platz der Central Division. Mit 15 Punkten Rückstand auf die Nashville Pedrators ohne Chance aufs Playoff.

Der Grund für die Ausbootung sind seine umstrittene Aussagen, fragwürdige Posts und Likes auf Instagram. Umstritten und fragwürdig deshalb, weil allesamt einen schalen Beigeschmack hinterlassen. So hatte der 35-Jährige zuletzt zum Tode von Rush Limbaugh kondoliert. Der rechte US-Radiotalker war bekannt für seine rassistischen Hassreden und Faktenverdrehungen. Bereits zuvor – im Jahr 2017 – hatte Greiss irritiert. Der Deutsche hatte sich als bekennender Trump-Fan bezeichnet, einen Vergleich von Hillary Clinton, der damaligen Gegenkandidatin von Donald Trump im Präsidentschaftswahlkampf, mit Adolf Hitler geliked.

Erschreckend,d. d. #DEB 4,5 Jahre brauchte um Thomas #Greiss wegen diesem Schwachsinn offiziell nicht mehr für d. Nationalmannschaft einzuladen.

Im Nov 2016 entdeckte ich seine Vorliebe für krude Vergleiche&im Mai 2017 ging d.Thema dann durch d. Decke.Mittlerweile haben wir 2021. pic.twitter.com/WyurFexdLV — Christian Baumeier (@Wally44) May 3, 2021

Und das waren nicht die einzigen Fehltritte. Als Greiss für die Phoenix Coyotes spielte, hatte er noch einen Helm, der für einen Aufschrei sorgte. Zu sehen auf diesem: sein Name. Die letzten beiden Buchstaben dabei in Runenschrift. Twitter- und Reddit-User verwiesen schnell auf die Ähnlichkeit mit dem Symbol des Sicherheitsdiensts des Reichsführers, der SS.

«Wir können uns über seine Einstellung nicht sicher sein»

Von all diesen Sachen hatte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) nun genug. Greiss wird nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen. «Solange die aktuelle sportliche Führung verantwortlich ist, wird Thomas Greiss keine Einladung mehr erhalten», sagte der DEB-Sportdirektor Christian Künast gegenüber «Eishockey News». Und: «Wir können uns über seine Einstellung zu den DEB-Werten nicht hundert Prozent sicher sein.»

Greiss selbst äußerte sich noch nicht zu seiner Ausbootung. Wobei auch die Frage erlaubt sein muss, ob sie ihn überraschte. Zuletzt war er nämlich bei der Weltmeisterschaft 2017 für den DEB aktiv. Damals belegte Deutschland den achten Rang. Insgesamt bestritt er für die Nationalmannschaft 30 Einsätze. Wer sich äußerte, waren seine Fans. Auf Instagram schrieb beispielsweise ein User: «Lassen Sie nicht zu, dass das mit Ihnen gemacht wird! Sie haben die Freiheit der Wahl und der Rede!» Ein anderer kommentierte: «Ich fühle mit dir. Was für ein Witz!» Wieder andere waren wortkarger und schrieben nur den Hashtag: «#FreeGreiss».

(L'essentiel/Nils Hänggi)