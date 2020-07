Fans feuern ihr Team auf 20 Kränen an

Wegen des Coronavirus gehören Absagen, Geisterspiele oder nur halb gefüllte Stadien mit Abstand zwischen allen Zuschauern zur Realität. In Polen wollten sich das einige Fans aber nicht gefallen lassen und fanden eine kreative Lösung.

Um ihren Speedway-Club Motor Lublin trotz allem live erleben zu können, mieteten sie zwanzig Kräne und Hebebühnen und konnten so das Spektakel im Stadion aus der Luft mit ansehen.

Beliebte Sportart in Polen

Zwar sind in Polen auch in der Sportart Speedway, bei der Motorradfahrer in Teams möglichst schnell auf einer ovalen Bahn fahren, schon wieder Zuschauer erlaubt – wegen der Abstandsregeln aber markant weniger als gewöhnlich. Einige leidenschaftliche Fans scheinen mit den Kränen nun eine luftige Alternative gefunden zu haben.

